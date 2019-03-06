Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni Ekonomik Programı Öngörüldüğü Şekilde Sürdürülmektedir
14 dakika önce
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli Ticaret Odası'nda İş Dünyası Buluşması kapsamında "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programına katıldı.
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli Ticaret Odası'nda İş Dünyası Buluşması kapsamında "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:20 Kaynak: AA
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