Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni Ekonomik Programı Öngörüldüğü Şekilde Sürdürülmektedir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni Ekonomik Programı Öngörüldüğü Şekilde Sürdürülmektedir

14 dakika önce

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli Ticaret Odası'nda İş Dünyası Buluşması kapsamında "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programına katıldı.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli Ticaret Odası'nda İş Dünyası Buluşması kapsamında "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:20 Kaynak: AA

Kocaeli, Ekonomi, Berat Albayrak, Güncel
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