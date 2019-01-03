Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yıl Sonu İtibarıyla Hedeflerimizin Neredeyse Tamamını...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yıl Sonu İtibarıyla Hedeflerimizin Neredeyse Tamamını...

2 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin neredeyse tamamını tutturduk, hatta daha iyi bir performans ortaya koyduk"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin neredeyse tamamını tutturduk, hatta daha iyi bir performans ortaya koyduk"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:54 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Ekonomi
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1 Ocak'ta Biten ÖTV ve KDV İndirimi 3 Ay Daha Uzatıldı Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk

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