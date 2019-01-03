Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yıl Sonu İtibarıyla Hedeflerimizin Neredeyse Tamamını...
2 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin neredeyse tamamını tutturduk, hatta daha iyi bir performans ortaya koyduk"
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
: "Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin neredeyse tamamını tutturduk, hatta daha iyi bir performans ortaya koyduk"
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:54 Kaynak: AA
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