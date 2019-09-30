Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yılı cari açık değil, cari fazla vererek kapatacağız."
Son Dakika Politika Haber

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yılı cari açık değil, cari fazla vererek kapatacağız."

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yılı cari açık değil, cari fazla vererek kapatacağız."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yılı cari açık değil, cari fazla vererek kapatacağız." - ANKARA

Berat Albayrak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak ekonomide 3 yıllık yol haritasını açıkladı
İstanbul'da ağır hasarlı okul havadan görüntülendi İYİ Partili Aytun Çıray, Arınç'ın Gökçek'e yönelik "Ankara'yı parsel parsel sattın" sözlerini Meclis'e taşıdı Karamollaoğlu'nun konuşması bozkurt işareti yapan grup tarafından engellenmek istendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 12:55:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yılı cari açık değil, cari fazla vererek kapatacağız."
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]