Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yurt Dışından Vergisiz Olmaksızın Posta Yoluyla Türkiye'ye...
2 saat önce
IHAAW110815-EKO/27-02-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yurt dışından vergisiz olmaksızın posta yoluyla Türkiye'ye getirilen ürünlere dikkat çekerek, "Posta, zarf, yurt dışından geliyor.
IHAAW110815-EKO/27-02-2019
- Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
yurt dışından vergisiz olmaksızın posta yoluyla Türkiye
'ye getirilen ürünlere dikkat çekerek, " Posta
, zarf, yurt dışından geliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? 26 milyon adet posta, bir ülkeden geliyor. Posta dediğimiz mektup. 0-2 kilo arası mektup arası olarak görülüyorsa herhalde bunlar o ülkeden gelen yazışmalar. 26 milyon tane mektup gelmesi demek, bana şöyle bir soru işareti uyandırdı: Türkiye'de o kadar o dili konuşan insan yoktur herhalde. Nasıl yazışmışlar? İnceleyelim. O incecik zarflardan neler çıkıyor neler. Eeee vergi nerede? Benim aynı ürünü üreten üreticim vergi veriyor. Hop geliyor zarfın içinde vergi yok, uygulama yok, yasallık yok" ifadelerini kullandı. 27.02.2019 11: 08: 15 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:14 Kaynak: İHA
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