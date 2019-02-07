Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ziraat Bankası, Yarın Seracılıkla İlgili Yeni Bir Destek...
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IHAAW115910-EKO/07-02-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ziraat Bankası, yarın seracılıkla ilgili yeni bir destek paketi açıklayacak.
IHAAW115910-EKO/07-02-2019
- Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
: " Ziraat Bankası
, yarın seracılıkla ilgili yeni bir destek paketi açıklayacak." 07.02.2019 11: 59: 10 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:05 Kaynak: İHA
Son Dakika! Bakan Albayrak: Yarın Seracılıkla İlgili Önemli Bir Paketi Açıklayacağız
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