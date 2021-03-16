Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AA Editör Masası'na konuk oldu: (7)

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bankalara olan kredi borçlarıyla ilgili, "Şu anda takipteki alacakların miktarı 151,6 milyar lira, yakın izlemedeki krediler 387,5 milyar lira. Bu, son derece yönetilebilir durumda." dedi.

Bakan Elvan, AA Editör Masası'nda "Ekonomi Reform Paketi"ne ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel gıda fiyatlarında son 6-7 yılın en yüksek seviyelerinin görüldüğünü belirten Elvan, bu yıl dünya genelinde beklenen kuraklığın ve devam eden salgının, ülkelerin gıda stoklarını daha da artırmalarına neden olduğunu söyledi.

Elvan, bu durumun gıda fiyatlarında öngörülebilirliği daha da azalttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz erken uyarı sistemini gıda komitemizin politikaları ve önerilerini şekillendirmek, zamanlı tedbirler almak için kurduk. Perakende aşamasında gıda zincirinin tamamı anlık takip edilecek ve raporlanacak. Sistemin getirdiği anlık veri akışı sayesinde karar alma hızımız artacak. Merkez Bankası Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü altında Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü kuruldu. Bütün paydaşların bilgi ve veri sağladığı yurt içi ve yurt dışı makro ve mikro verilere dayanan bir veri çalışmasını başlattık. Bu çalışma devam ediyor. Bu çalışmanın tamamlanmasından hemen sonra model ve tahmin çalışmalarına geçilecek."

Bankalara olan kredi borçları

Bankalara olan kredi borçlarıyla ilgili de konuşan Elvan, "Şu anda takipteki alacakların miktarı 151,6 milyar lira, bu da yüzde 4,1'lik bir orana tekabül ediyor. Yakın izlemedeki krediler ise 387,5 milyar lira. Bu da yüzde 10,5'lik bir orana karşılık geliyor. Bu, son derece yönetilebilir durumda." dedi.

Elvan, sorunlu kredilere bankalarca yüksek oranda karşılık ayrıldığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bankalarımızın sorunlu kredilere ayırmış olduğu karşılıkla, gelişmiş ülkelerin ayırmış olduğu karşılığa baktığımızda, bizdeki karşılık oranları yüksek. Zorunlu karşılık oranları yüzde 75'lerin üzerinde. Sorunlu alacakların çözümlenmesinde pandeminin de gecikmeli bazı etkileri söz konusu olabilir. Mevcut stokların azaltılması ve yeni oluşumun engellenmesi gerekiyor. Bankacılık sektörünün aktif kalitesinin artırılmasını önemsiyoruz. Bu çerçevede de Ekonomi Reform Paketi'mizde bazı hususlara yer verdik."

Kredi Yaşam Döngüsü Projesi hayata geçirilecek

Elvan, Kredi Yaşam Döngüsü Projesi'ni hayata geçireceklerini bildirerek, girişim sermayesi yatırım fonlarını ve menkul kıymetleri bu amaçla kullanacaklarını söyledi.

"Kredi Yaşam Döngüsü Projesi'yle bankalarda tahsili gecikmiş alacaklara ilişkin çözümleme birimleri oluşturulmasını arzu ediyoruz." diyen Elvan, katma değerli ürün üreten ve ihracat potansiyeli yüksek olan firmaların yok olmasını istemediklerinin altını çizdi.

Bankaların kredi tahsis pazarlama ve takip birimlerinin ötesinde söz konusu firmaların yeniden yapılandırılmasının rehabilitasyonunu da içeren bir altyapı istediklerini anlatan Elvan, "Banka, bunu kendi içinde sağlayamıyorsa bunu dışardan destek alıp bu firmaların hayata kazandırmasını ve güçlü konuma gelmesini sağlamalıyız. Yurt dışında girişim sermayesi yatırım fonları var. Bu tür sıkıntılı olan firmaların bu fonlar tarafından değerlendirildiğini görüyoruz. Bakıyorsunuz zor durumda olan bir firma 6 ay, 1 yıl sonra bambaşka bir resimle kamuoyuna çıkabiliyor. Bizim bu firmaları kaybetmeden kazanmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Varlık yönetim şirketleri güçlendirilecek"

Varlık yönetim şirketlerinin "cılız" olduklarını dile getiren Elvan, anılan şirketlerin yasal altyapısının zayıf olduğunu ve bunları güçlendirmek istediklerini söyledi.

Elvan, varlık yönetim şirketlerine 5 yıl süreyle tanınan damga, harç, kaynak kullanım destekleme fonu kesintisini süresiz hale getireceklerini belirterek, "Yurt dışında faizsiz finans sistemiyle ilgili tek mevzuatta toplanması yönünde eleştiriler, yorumlar geliyor. Biz de bu çerçevede Katılım Finans Kanunu çıkarmak istiyoruz. Katılım bankacılığı, sigortacılığı ve diğer faizsiz finansal faaliyetleri tek çatı altında düzenleyecek bir yapıya dönüştüreceğiz. Bu yıl bunu bitireceğiz." dedi.

İstanbul Finans Merkezi kapsamında bir "Tahkim Merkezi" oluşturacaklarını kaydeden Elvan, katılım finansla ilgili anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden hızlı çözülmesine yardımcı olacak söz konusu mekanizmayı hayata geçireceklerini belirtti.

Finans sektöründe kurumsal altyapının güçlendirilmesinin de önemine dikkati çeken Elvan, "Dijital şubesiz bankacılık lisanslamalarına imkan sağlayacağız. Bu sayede vatandaşlarımız zaman ve mekan kısıtı olmaksızın bankacılık sisteminden yararlanabilecek. Finansal tüketicilerimizin korunması da önemli. Bu tüketicilerin korunmasına yönelik bir gözetim mekanizması oluşturacağız. Bu, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesinde önemli." diye konuştu.

Elvan, genç kesimin finansal kapsayıcılık alanında değerlendirilen finansal teknolojiler (FinTech) konusuna ilgi duyduklarını dile getirdi.

Türkiye'de de alanda cevval, çalışkan, dünyaya açılan firmaların olduğunu belirten Elvan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunlarla bir araya geldik ve FinTech Strateji Belgesi hazırlayacağız, bir yol haritası ortaya koyacağız. FinTech kuruluşlarının Merkez Bankasınca işletilen ödeme sistemlerine ve kurumsal veri tabanlarına erişimini sağlayacağız. İstanbul Finans Merkezi'nde Finans ve Teknoloji Üssü oluşturacağız. FinTech kuruluşlarının düzenleme ve deney alanında herhangi bir yasal altyapısı yok. Burada bir deney alanı oluşturulacak ve nasıl bir düzenleme yapılması gerektiği konuşulup tartışılacak ve bu konuda da değişik önerilerle gelecekler. FinTech konusunda Türkiye'nin inanılmaz bir potansiyeli var. Bu potansiyeli çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor."

"Dijital paranın altyapısı oluşturulacak"

Dijital para konusuna da değinen Elvan, bunun altyapısını oluşturacaklarını ifade ederek, "Dijital para ile kriptoyu karıştırmamak lazım. TL karşılığı dijital paradan bahsediyoruz. Kripto paralarla ilgili çok ciddi kaygılarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dijital para konusunda çalıştığını anlatan Elvan, şunları kaydetti:

"Teknolojik altyapı için Ar-Ge projesi yürütülüyor, yasal altyapı için hazırlığımızı yaptık. Dijital para konusunda bir yol haritası oluşturuldu. Bunun teknolojik, hukuku ve iktisadi ve mali altyapısı konusunda 3 bileşeni var. Son 10 yıl içinde ortaya çıkan blokzincir ve kriptolojiler gibi yeni teknolojiler merkez bankalarının parayı dijitalleştirme çalışmalarının hızlanmasına yol açtı. Bu anlamda da Merkez Bakası çalışıyor. İkinci husus ise hukuki altyapı. Bu alanda yasal bir altyapı oluşturacağız. İktisadi ve mali altyapı alanında değer zincirleri açısından olası farklı etkileri söz konusu. Bunları bir bütün olarak değerlendirip iktisadi mali altyapımızı dijital paraya hazır hale getirmemiz gerekiyor."

Elvan, Bitcoin'i de bütün dünyanın tartıştığının altını çizerek, bu alanda Türkiye'de işlemlerin yapıldığına yönelik Bakan Yardımcısının çalışmalar yürüttüğünü, sonuçlandığında bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

(Bitti)