Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AK Parti Mersin 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakan Lütfi Elvan, "Altyapı yatırımları bitti, üstyapıya yönelik ihalesi yapıldı. Yüklenici firma 2 hafta içerisinde çalışmalara başlayacak. 2022 yılı mart ayında Allah'ın izniyle Çukurova Havalimanı'nın açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Elvan, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Mersin İl Başkanlığının, Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kendisinin kentin eski milletvekillerinden olduğunu söyledi.

Mersin'e yönelik projeleri ve devam eden çalışmaları izlediğini dile getiren Elvan, "Şundan emin olunuz, 'Milletvekilliğinden ayrıldı, Hazine ve Maliye Bakanı oldu, artık Mersin ile ilişkisini kesti' demeyin. Mersin'in tüm yatırımlarını takip ediyorum, bundan sonraki süreçte de edeceğim." diye konuştu.

Elvan, kente yapılan yatırımlar ve projelere ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Şu 19 yıllık süreçte hayal dahi edemeyeceğimiz yatırımları Mersin'e kazandırdık. Sadece Devlet Su İşlerine baktığımızda 172 baraj, gölet ve taşkın koruma gibi projeleri bitirmiş. Karayolları Genel Müdürlüğümüze baktığımızda 18, 19 yıllık süreçte 10 milyar liraya yakın harcama söz konusu olmuş. Sizin merakla beklediğiniz, yıllardan beri konuştuğunuz Sorgun, Aksıfat, Aydıncık ve Pamukluk barajlarını Allah'ın izniyle bu yıl tamamlıyoruz, bu yıl sizlerin hizmetine sunacağız. Merakla beklediğiniz projelerden biri olan Çeşmeli-Taşucu otoyolunda kamulaştırma çalışmaları devam ediyor, projesi yapıldı. İnşallah yakın bir süreçte ihale yapmayı planlıyoruz. Liman-Hal Köprülü Kavşağı 30 yıldan beri konuşuluyordu, tamamladık. Bekirde Köprülü Kavşağını istiyordunuz, önümüzdeki ay ihalesine çıkıyoruz. Akdeniz Sahil Yolu projesinde 4 milyar liranın üzerinde bir harcama gerçekleştirildi. Bugüne kadar 15 tünel ve 44 viyadük tamamlandı. Çalışmalarımız hızla devam ediyor."

"Çukurova Havalimanı, 2022 yılı mart ayında açılacak"

Çukurova Havalimanı çalışmalarından da bahseden Elvan, "Çok beklediğinizi ve sürecin uzadığını biliyorum. Artık bu işi tamamlamakta kararlıyız. Altyapı yatırımları bitti, üstyapıya yönelik ihalesi yapıldı. Yüklenici firma 2 hafta içerisinde çalışmalara başlayacak. 2022 yılı mart ayında Allah'ın izniyle Çukurova Havalimanı'nın açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Elvan, kentte sağlık alanında da önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayarak, 2002'de 2 bin 701 olan yatak sayısının 4 bin 993'e yükseltildiğini, başta Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere birçok hastanenin hizmete girdiğini aktardı.

Akdeniz ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Elvan, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek yatırımlar yapıldığını dile getirdi.

"Organize sanayi bölgelerini iş, aş, hizmet için kuruyoruz"

Bakan Elvan, millet için hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydederek, "Mersin'in sadece 3 organize sanayi bölgesi vardı. Şimdi 8 farklı organize sanayi bölgesi üzerinde çalışıyoruz, organize sanayi bölgelerimizin sayısını 11'e çıkarıyoruz. Tarsus'a 5 organize sanayi bölgesi planlıyoruz, birini tamamladık yatırımlar başladı, tamamlanmak üzere." şeklinde konuştu.

Kent merkezinde ve ilçelerde organize sanayi bölgesi çalışmalarının devam edeceğini bildiren Elvan, "Organize sanayi bölgelerini iş, aş, hizmet için kuruyoruz. Buralarda 50 binin üzerinde kardeşimizin istihdamını sağlayacağız." ifadesini kullandı.