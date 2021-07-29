Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan esnafa müjde - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz" dedi.

Bakan Elvan sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)