Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide yapılacak reformları sıraladı: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide yapılacak reformları sıraladı: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız

09.12.2020 23:11

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yürüttüğü reform çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Elvan, "Makroekonomik istikrarı korumak suretiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, yatırım ortamını güçlendirecek; şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir bir yapı içerisinde yeni reformlarımıza hız kazandıracağız" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesine ilişkin açıklamalarda bulunan Lütfi Elvan, çalışmasını yaptığı reformlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Vatandaşların refahını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyleyen Elvan, "Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümeyle istihdamı artırmayı ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Makroekonomik istikrarı korumak suretiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, salgının küresel çapta getirdiği belirsizliklere rağmen ekonomik aktivitenin sürekliliğini sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirecek; şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir bir yapı içerisinde yeni reformlarımıza hız kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

"BANKACILIK SEKTÖRÜMÜZÜN DÖVÜZ AÇIĞI YOKTUR"

Elvan ayrıca, "Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı yoktur. 3.3 milyar dolar artıdadır." şeklinde konuştu.

ERDOĞAN, REFORM DÖNEMİNİN İŞARETİNİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada ekonomi ve hukuk düzenlemelerine ilişkin kritik mesajlar vermişti. Her iki alanda da yeni bir reform döneminin başlatılacağını söyleyen Erdoğan, "Ekonomide yeni bir yaklaşımı hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. Tüm kesimlerle yakın diyalog ve işbirliği halinde ekonomide ve hukukta yeni reform dönemi başlatıyoruz. Amacımızın, dünyanın değişim sürecinden geçtiği şu dönemde ülkemizi geliştirmek ve kalkındırmak olduğunun altını çiziyorum. Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu tek haneye çekmektir. İstihdamı arttırarak vatandaşlarımızın iş ve aş endişelerini kaldırmak da temel önceliklerimizdendir" demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide yapılacak reformları sıraladı: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız

Maliye Bakanlığı, Lütfi Elvan, Yatırım, TBMM, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide yapılacak reformları sıraladı: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Liverpool, Midtjylland ile 1-1 berabere kaldığı maçta Salah tarihe geçti Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni bir sinema filmi projesinde yer alacak TBMM Genel Kurulu'nda arbede! AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirine girdi Rus lider Putin'in komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pozitif vaka sayımız 1,5 milyonu aştı Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti
Başakşehirli Mehmet Topal, PSG maçı sonrası Rumenlere ateş püskürdü Başakşehirli Mehmet Topal, PSG maçı sonrası Rumenlere ateş püskürdü         
23:37
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuz'da maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuz'da maskeler çıkarılabilir         
23:13
Kadınlar bir evde toplanıp ekmek yaptı, 150 haneli köy karantinaya alındı Kadınlar bir evde toplanıp ekmek yaptı, 150 haneli köy karantinaya alındı         
23:08
Başakşehir, deplasmanda Paris Saint Germain'e 5-1 mağlup oldu Başakşehir, deplasmanda Paris Saint Germain'e 5-1 mağlup oldu         
22:31
Tartışılan Çin aşısıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! 113 kişiye yapıldı, 3 küçük yan etkisi var Tartışılan Çin aşısıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! 113 kişiye yapıldı, 3 küçük yan etkisi var         
21:58
İlber Ortaylı'dan İlber Ortaylı'dan "Futbolcu olmak istiyorum" diyen çocuğa: Kaba bir adam olursun         
21:54
Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı         
18:45
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 23:43:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide yapılacak reformları sıraladı: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei