Lütfi Elvan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Ticaret Bakanı Umurzakov ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile bir araya geldi.

Bakan Elvan, İslam Kalkınma Bankasının yıllık toplantısına geldiği başkent Taşkent'te, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Ticaret Bakanı Umurzakov ile görüştü.

Elvan, Twitter hesabından bu görüşmeyle ilgili paylaşımda bulundu.

Elvan, "Taşkent'te değerli dostum Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Ticaret Bakanı Sn. Sardor Umurzakov ile görüştük. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri kapsamlı olarak ele aldık. Ev sahipliği ve nezaketi için kendisine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Elvan, Taşkent'te bugün İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammad Sulaiman Al Jasser ile de görüştü.