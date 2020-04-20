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Hazine ve Maliye Bakanı: "Esnaflarımızı rahatlamak için var gücümüzle çalışıyoruz"
28 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı: "Esnaflarımızı rahatlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı: "Esnaflarımızı rahatlamak için var gücümüzle çalışıyoruz"
ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından bir fırıncı esnafının görüntülerini paylaştı.
Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz.Ecevit Bey'in dediği gibi çok yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak inşallah. O zamana kadar biz de üzerimize düşeni yapacağız. BirlikteBaşaracağız"
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 10:03 Kaynak: İHA
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