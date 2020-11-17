Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "2021 yılında merkezi yönetim bütçe açığının bir önceki yıla göre 0,6 puan iyileşerek GSYH'ye oranının yüzde 4,3... - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "2021 yılında merkezi yönetim bütçe açığının bir önceki yıla göre 0,6 puan iyileşerek GSYH'ye oranının yüzde 4,3...

17.11.2020 13:45

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "2021 yılında merkezi yönetim bütçe açığının bir önceki yıla göre 0,6 puan iyileşerek GSYH'ye oranının yüzde 4,3 olmasını öngörüyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "2021 yılında merkezi yönetim bütçe açığının bir önceki yıla göre 0,6 puan iyileşerek GSYH'ye oranının yüzde 4,3 olmasını öngörüyoruz. Mali disiplinin kararlılıkla sürdürülerek açığın program dönemi boyunca kademeli bir şekilde azalması ve dönem sonunda yüzde 3,5 olması öngörülmektedir"

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021 yılında merkezi yönetim bütçe açığının bir önceki yıla göre 0,6 puan iyileşerek GSYH'ye oranının yüzde 4,3 olmasını öngörüyoruz. Mali disiplinin kararlılıkla sürdürülerek açığın program dönemi boyunca kademeli bir şekilde azalması ve dönem sonunda yüzde 3,5 olması öngörülmektedir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, 2021 yılı bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Elvan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarımız; sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı ana gayesi ile kurgulanmıştır. Bu ana gaye doğrultusunda finansal istikrarın güçlendirilmesi, para, maliye ve gelirler politikalarının eşgüdümü ile enflasyonun aşağı çekilmesi, mali disiplinin tam anlamıyla tesis edilmesi, üretim kapasitemizin ihracata dönük, dijital dönüşümü içselleştirmiş yenilikçi bir yapıya dönüşmesi yönünde kararlı adımlar atılacaktır. Şeffaf, öngörülebilir ve kararlı bir biçimde uygulanacak ekonomi politikalarında güven ve itibar esas olacak, ülke risk priminin gerilemesi ve makroekonomik koşulların daha elverişli hale gelmesi sağlanacaktır."

Elvan, kamu maliyesine ilişkin bilgi vererek, "2020 yılının Mart ayından itibaren ülkemizde de etkisini gösteren salgınla mücadele kapsamında bütçe politikası etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Bu kapsamda hane halkı, reel sektör ve sağlık sistemi desteklenmekte, ihtiyaç duyulan alanlarda geniş çaplı vergisel, nakdi ve diğer destekler hayata geçirilmektedir. Küresel salgının oluşturduğu yavaşlama ve ekonomik aktivitedeki zayıflamaya rağmen, aldığımız zamanlı ve etkili önlemler sayesinde ekonomik ve sosyal hayat normalleşme sürecine girmiş, böylece 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 oranında artmıştır. kapsamda 2020 yılsonu itibarıyla bütçe açığının geçici olarak artacağı ancak gelirlerdeki güçlü performansın da etkisiyle bütçe açığının GSYH'ye oranının Programda öngörülen yüzde 4,9 seviyesinin altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2021 yılında merkezi yönetim bütçe açığının bir önceki yıla göre 0,6 puan iyileşerek GSYH'ye oranının yüzde 4,3 olmasını öngörüyoruz. Mali disiplinin kararlılıkla sürdürülerek açığın program dönemi boyunca kademeli bir şekilde azalması ve dönem sonunda yüzde 3,5 olması öngörülmektedir" dedi.

Elvan, vergi ertemlemelerine ilişkin olarak, "Salgının ekonomideki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesi ile 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik. Ayrıca, başta yeme-içme, eğitim, konaklama, ulaştırma, sinema, tiyatro ve müze hizmetleri olmak üzere birçok alanda sektörel katma değer vergisi indirimlerini hayata geçirdik.194 farklı hizmeti elektronik ortam üzerinden mükelleflerimize sunulmaktadır. Sistemimize abone olan 670 binin üzerinde mükellefimize ücretsiz olarak e-posta bilgilendirme hizmeti veriyor, İnteraktif Vergi Danışmanı uygulaması yoluyla mükelleflerimizi vergi ile ilgili yükümlülükleri hakkında bilgilendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Borçlanma maliyetlerini azaltma yoluna gittiklerini söyleyen Elvan, "2019 yılında yüzde 18,30 olan sabit getirili iç borçlanmanın ortalama maliyeti Ocak-Ekim 2020 döneminde yüzde 10,12 olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, 2019 yılında 30,1 ay olan iç borçlanmanın ortalama vadesi Ocak-Ekim 2020 döneminde 32,1 ay olarak gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 2021 yılında merkezi yönetim bütçe açığının bir önceki yıla göre 0,6 puan iyileşerek GSYH'ye oranının yüzde 4,3...
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 2021 yılında merkezi yönetim bütçe açığının bir önceki yıla göre 0,6 puan iyileşerek GSYH'ye oranının yüzde 4,3...
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 2021 yılında merkezi yönetim bütçe açığının bir önceki yıla göre 0,6 puan iyileşerek GSYH'ye oranının yüzde 4,3...
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 2021 yılında merkezi yönetim bütçe açığının bir önceki yıla göre 0,6 puan iyileşerek GSYH'ye oranının yüzde 4,3...

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Lütfi Elvan, Ekonomi, Vergi, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: '2021 yılında merkezi yönetim bütçe açığının bir önceki yıla göre 0,6 puan iyileşerek GSYH'ye oranının yüzde 4,3... - Son Dakika


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