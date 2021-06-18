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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa'da iş insanlarıyla bir araya geldi: (2) - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa'da iş insanlarıyla bir araya geldi: (2)

18.06.2021 12:51
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa'da iş insanlarıyla bir araya geldi: (2), System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Türkiye, küresel ekonominin sayılı üretim ve inovasyon merkezlerinden biri olabilir.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, " Türkiye, küresel ekonominin sayılı üretim ve inovasyon merkezlerinden biri olabilir. İnanın bunun önünde hiçbir engel yok. Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı, en zor durumlarda bile müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdi." dedi.

Elvan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Büyük Salonu'nda düzenlenen "Bursa İş Dünyası ile Buluşma" programında, hükümet olarak sanayicilerin yükünü alacak ve işlerini hızlandıracak düzenlemeleri yapmakta kararlı olduklarını söyledi.

Reform paketinde de yer alan sanayi için finansman, beşeri sermaye, vergilendirme ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi alanlarda somut politikaları hayata geçireceklerini dile getiren Elvan, "Finansa erişimin sizler için ne denli kritik bir önem taşıdığını biliyoruz. Buradan hareketle bankacılık sektörünün yanı sıra faizsiz finans sistemi ve sermaye piyasalarını daha da derinleştirecek politikalara hız vereceğiz. Katma değer üreten firmaların hayatta kalmasını da çok önemsiyoruz. Bunun için bankacılık sektörümüzde firma rehabilitasyonları için yeniden yapılandırma birimleri kurulmasını teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Elvan, sanayicilerin ara eleman bulma noktasında karşılaştıkları zorlukların farkında olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bu sorunu çözmek üzere çok önemli bir adım atıyoruz. Hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Mesleki eğitim merkezlerini gençlerimiz için çok daha cazip kılacağız. Kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlayacak, bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretlerini kamu tarafı olarak biz karşılayacağız. Böylece sizlerin üzerindeki yükleri kaldırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin potansiyeline ve sizlerin yapabileceklerine çok büyük bir güven duyuyoruz. Türkiye, küresel ekonominin sayılı üretim ve inovasyon merkezlerinden biri olabilir. İnanın bunun önünde hiçbir engel yok. Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı, en zor durumlarda bile müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdi."

"Dijitalleşmeyi teşvik eden ve rekabet gücünü artıracak yatırımlara öncelik vermeli"

Sanayinin daha ileri taşınması adına sanayicilerden 4 temel beklentileri bulunduğunu bildiren Elvan, şunları söyledi:

"Birincisi, yüksek katma değer üreten, dijitalleşmeyi teşvik eden ve rekabet gücünüzü artıracak yatırımlara öncelik vermenizi arzu ediyoruz. Bursa, sahip olduğu avantajlarla yerli, yabancı pek çok yatırımcının hedef noktası da olabilir. Dolayısıyla sizlerin proaktif olmanızda, uluslararası iş birliği imkanlarını zorlamanızda büyük faydalar bulunuyor. İkincisi, borç-öz kaynak dengenizin daha dikkatli ayarlanması hususu. Ben katıldığım tüm toplantılarda bu hususun özellikle altını çiziyorum. Ödeyebileceğiniz kadar borç alın, büyük yüklerin altına lütfen girmeyin. Şirketleriniz sermaye piyasalarına açmak gibi farklı finansman imkanlarını da gündeminize alın. Ham madde ve emtia fiyatlarının dünya genelinde arttığı, gelişmiş ülkelerde enflasyon beklentilerinin yükseldiği bir döneme giriyoruz. Gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının para politikalarında değişikliğe gidebileceği bir ortamda, yurt dışı piyasalarda oynaklığın artabileceğini öngörmek gerekiyor. Bu nedenle bilanço yapımızı bu yeni döneme göre ayarlamamız önem arz ediyor."

"Türkiye, yeşil devrimin öncülerinden biri olabilir"

Elvan, üçüncü beklentilerinin istihdam ve teknoloji dengesinin çok iyi kurulmasına özen gösterilmesi olduğunu belirterek şöyle dedi:

"İş gücümüze yeni iş imkanları oluşturmak kadar mevcut iş gücü kabiliyetlerinin geliştirilmesi de kritik öneme sahip. Bu noktada Bursa, diğer illerimize göre avantajlı bir konumda. İlimizdeki model fabrikanın gerek yalın üretim gerekse dijitalleşme konusunda dönüştürücü bir fonksiyon üstleneceğini düşünüyorum. Sizlerin burada alacağı eğitimler, verimlilik ve rekabet artışı olarak işinize geri dönecek, bundan emin olabilirsiniz. Dördüncü ve son olarak sanayinin yeşil dönüşümü konusunu da odaklı bir şekilde ele almamız şart. Yeşil teknolojiler, küresel çapta yeni ürünler ve piyasalar oluşturmak için ciddi bir büyüme potansiyeli sunuyor. Küresel iklim değişikliği, tarım başta olmak üzere hayatımızın pek çok alanını etkilemeye başladı. Ülkelerin ve uluslararası kuruluşların da bu konudaki hassasiyeti günden güne artıyor. Önümüzdeki dönemde dış kaynaklara ve dış finansmana erişim şartlarından birisi de yeşil dönüşüm olacak. Dolayısıyla, bu konuyu asla ıskalamamamız gerekiyor. Türkiye, yeşil devrimin öncülerinden biri olabilir."

" TOGG, bu sektörün yarınlarını bugünden şekillendirme iddiasını ortaya koyuyor"

Türkiye'nin Otomobili Projesi'ne değinen Bakan Elvan, otomobillerin artık ulaşım aracı olmanın ötesinde yüksek teknolojili, elektrikli, otonom ve ağa bağlı akıllı bir cihaza dönüştüğünü dile getirdi.

Çevre ve emisyon alanında getirilen yeni düzenlemelerin otomotiv sektöründe reformu zorunlu kıldığını bildiren Bakan Elvan, şunları kaydetti:

"Otomotiv sektöründe hem ana sanayinin hem de tedarik sanayinin hızla uyum sağlamasını gerektirecek bir bakış açısına ihtiyaç var. Bu bakış açısına sahip olup harekete geçenler, otomotiv endüstrisinin yarınlarını da şekillendirecekler. İşte TOGG, bu sektörün yarınlarını bugünden şekillendirme iddiasını ortaya koyuyor. Burada geliştirilecek teknolojiler çevreyi kirletmeyen, elektrikli ve bağlantılı bir mobilite ekosistemini de hayata geçirecek. Daha da önemlisi ülkemiz tedarik sanayisi de bu dönüşüme ayak uyduracak. Bir sonraki adımda da geliştirdiğimiz teknolojileri yurt dışına ihraç edeceğiz. Bir ülke sanayisi için bundan daha ilham verici bir örnek olabilir mi? Bursa'nın bu benzersiz dönüşüme öncülük edecek olması da hakikaten heyecan verici. Bugüne kadar aldığımız kararlarda ve uygulamaya koyduğumuz eylemlerde daima sizlerin talep ve gereksinimlerini göz önünde bulundurduk. Ülkemizi salgın sonrası döneme en iyi şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şeffaflığı ve öngörülebilirliği daha da artırıp, sizlerin yatırım kararlarına hız kazandırmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde, ülkemizin üretim üssü Bursa sanayisine çok daha fazla görev düşecek. Bakanlık olarak her türlü fikir ve önerilerinize açığız. Bu ülkenin gelişmesi için çaba sarf eden, katma değer oluşturan ve istihdam sağlayan siz değerli girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

BTSO Başkanı İbrahim Burkay da Bursa iş dünyasının talep ve beklentilerine ilişkin bir konuşma yaptı.

???????Toplantıya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

(Bitti)

Maliye Bakanı, Lütfi Elvan, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa'da iş insanlarıyla bir araya geldi: (2) - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa'da iş insanlarıyla bir araya geldi: (2) - Son Dakika
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