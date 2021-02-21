Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki: CHP döviz rezervi işlemlerini çarpıtıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, görevi devraldığı eski bakan Berat Albayrak'a yönelik CHP'nin eleştirilerine tepki gösterdi.
Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Son günlerde döviz rezervleri üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum.
2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez."
CHP'nin resmi sosyal medya hesabından, " Merkez Bankası'nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu 'damat' firarda... Yarın saat 13.00'te damadı buluyoruz" notuyla yayımlanan videonun ardından, "Para nerede? Kayıp... Peki 'damat' nerede? Sen de oyna, firari damadı bul. Arkası yarın..." paylaşımı yapılmıştı.
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