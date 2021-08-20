Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kocaeli İş Dünyası Buluşması" programına katılan Bakan Elvan, daha sonra valiliğe geçti. Burada Vali Seddar Yavuz tarafından karşılanan Elvan, valilik anı defterini imzalayarak, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kocaeli Defterdarlığını ziyaret ederek çalışanlarla sohbet eden Elvan'a AK Parti milletvekilleri de eşlik etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt'u da ziyaret eden Elvan, daha sonra kentten ayrıldı.