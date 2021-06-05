Üye Girişi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı Açıklaması

05.06.2021 17:22
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı Açıklaması, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Millet Bahçesi'nin spor alanları, kafeteryaları, mescidi, tematik bahçeleri ve sahiliyle bir bütün halinde vatandaşların hizmetinde olacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Millet Bahçesi'nin spor alanları, kafeteryaları, mescidi, tematik bahçeleri ve sahiliyle bir bütün halinde vatandaşların hizmetinde olacağını söyledi.

Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı "5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni" kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda yapılan Mersin Millet Bahçesi'nin açılışına iştirak etti.

Kentin tarımı, sanayisi ve turizmiyle, Akdeniz'in "incisi" konumunda olduğunu, proje için Mersinliler adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu belirten Elvan şöyle konuştu:

"Mersin Millet Bahçemiz iki etap halinde inşa edildi. Açılış töreninin olduğu ikinci etap bir yıl önce mezbelelik halde, moloz yığınlarının olduğu bir bölgeydi. Bugün muhteşem bir millet bahçesine dönüştü. Tam 75 bin metrekarelik alanda kafeteryasıyla, mescidiyle, spor alanlarıyla, tematik ve meyve bahçeleriyle, çocuk oyun alanlarıyla ve sahiliyle, bir bütün halde Mersinli hemşerilerimizin hizmetinde olacak. Projenin ikinci etabı da eski Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın yerine yapıldı."

Bakan Elvan, Erdoğan'a hitaben, "Eski Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın olduğu 45 bin metrekarelik alanı, sizin destekleriniz ve talimatınızla millet bahçesine çevirme imkanımız oldu. Sizlere tekrar şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Mersin'imize yüzlerce eser kazandırdınız. Bu eserlerden biri de Mersin'imiz için 120 bin metrekarelik millet bahçesi oldu. Tekrar çok teşekkür ediyor, Mersinli hemşerilerimiz adına sizlere şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Elvan, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz ve Ali Cumhur Taşkın, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve çocuklar tarafından millet bahçesinin açılış kurdelesi kesildi.

Tören alanında, Dünya Çevre Günü dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi.

Elvan, daha sonra Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu. İl Başkanı Ercik ziyarette Elvan'a Türk bayrağı motifli tablo hediye etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı Açıklaması

Maliye Bakanı, Lütfi Elvan, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Kurt köpeğinin çocuğa saldırdığı korkunç anlar anbean kaydedildi Kurt köpeğinin çocuğa saldırdığı korkunç anlar anbean kaydedildi Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı Acun Ilıcalı'ya, Acun Ilıcalı'ya, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor

Son Dakika Haberleri
17:20 İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti
17:12 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:02 Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu
16:55 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı
16:34 Cinsel terapi bahanesiyle genç kızları taciz eden sapık, eski sevgilisinin kuzenini de istismar etmiş
16:32 Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, basını bombaladı: Üç maymunu oynayan şerefsizler
16:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun?
15:58 İtalyan devi Inter'den Diyarbakır'a futbol yatırımı! Akademi kurdu
15:41 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız
İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti         
17:20
16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı         
17:13
3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı         
16:55
Korona sonrası yaşamını yitiren 8 yaşındaki Toprak'ın anne ve babası yürek dağladı Korona sonrası yaşamını yitiren 8 yaşındaki Toprak'ın anne ve babası yürek dağladı         
16:20
"Dik dur eğilme" sloganlarını Bakan Soylu karşılıksız bırakmadı: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın         
15:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız         
15:41
Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu         
15:03
Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu         
14:44
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu         
14:27
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı         
14:01
Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti         
13:42
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
Melike Öcalan, bikinili halleriyle göz doldurdu Melike Öcalan, bikinili halleriyle göz doldurdu         
12:28
TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan         
11:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 17:35:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement