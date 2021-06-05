Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Millet Bahçesi'nin spor alanları, kafeteryaları, mescidi, tematik bahçeleri ve sahiliyle bir bütün halinde vatandaşların hizmetinde olacağını söyledi.

Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı "5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni" kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda yapılan Mersin Millet Bahçesi'nin açılışına iştirak etti.

Kentin tarımı, sanayisi ve turizmiyle, Akdeniz'in "incisi" konumunda olduğunu, proje için Mersinliler adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu belirten Elvan şöyle konuştu:

"Mersin Millet Bahçemiz iki etap halinde inşa edildi. Açılış töreninin olduğu ikinci etap bir yıl önce mezbelelik halde, moloz yığınlarının olduğu bir bölgeydi. Bugün muhteşem bir millet bahçesine dönüştü. Tam 75 bin metrekarelik alanda kafeteryasıyla, mescidiyle, spor alanlarıyla, tematik ve meyve bahçeleriyle, çocuk oyun alanlarıyla ve sahiliyle, bir bütün halde Mersinli hemşerilerimizin hizmetinde olacak. Projenin ikinci etabı da eski Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın yerine yapıldı."

Bakan Elvan, Erdoğan'a hitaben, "Eski Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın olduğu 45 bin metrekarelik alanı, sizin destekleriniz ve talimatınızla millet bahçesine çevirme imkanımız oldu. Sizlere tekrar şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Mersin'imize yüzlerce eser kazandırdınız. Bu eserlerden biri de Mersin'imiz için 120 bin metrekarelik millet bahçesi oldu. Tekrar çok teşekkür ediyor, Mersinli hemşerilerimiz adına sizlere şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Elvan, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz ve Ali Cumhur Taşkın, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve çocuklar tarafından millet bahçesinin açılış kurdelesi kesildi.

Tören alanında, Dünya Çevre Günü dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi.

Elvan, daha sonra Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu. İl Başkanı Ercik ziyarette Elvan'a Türk bayrağı motifli tablo hediye etti.