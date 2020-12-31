Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz."
31.12.2020 14:35
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz."
Lütfi Elvan, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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