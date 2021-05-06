Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Uzaktan çalışma yaygınlaşacak - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Uzaktan çalışma yaygınlaşacak

06.05.2021 22:08
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Uzaktan çalışma yaygınlaşacak, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, koronavirüs pandemisi ve ekonomiye etkileri konusunda açıklamalarda bulundu. Elvan, Türkiye'nin dijitalleşme alanında çok önemli adımlar attığını belirterek "Uzaktan çalışmanın ciddi şekilde yaygınlaşacağını düşünüyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, CNN Türk'e konuk oldu. Bakan Elvan, koronavirüs pandemisi ve ekonomiye etkileri konusunda açıklamalarda bulundu.

"UZAKTAN ÇALIŞMA YAYGINLAŞACAK"

Bakan Elvan "Bu yıl borçlanma devam ediyor. Dünya borçlanma problemi ile yüzleşmek zorunda. Nasıl bir yaklaşım içinde olacak ülkeler? Sistem nasıl dönecek? Kovid'in getirdiği bir başka husus da insanların artık dijitalleşmeye daha çok önem verdiğini görüyoruz. Beklediğimizin ötesinde bir gelişme olacağını düşünüyorum. Türkiye dijitalleşme alanında çok önemli adımlar attı. Uzaktan çalışma yine en önemli hususlardan biri olacak. Uzaktan çalışmanın ciddi şekilde yaygınlaşacağını düşünüyorum" dedi.

İşte Bakan Elvan'ın konuşmasından satır başları:

"Türkiye'nin diğer ülkelere göre bir avantajı var. Bizim ürün çeşitliliğimiz söz konusu. Neyi istersek onu üretebiliyoruz. Geçmişte Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünüp de Doğu Avrupa'ya yatırım yapanların pişman olup "Keşke Türkiye'ye yatırım yapsaydık" dediğini biliyoruz. Türkiye, ürün çeşitliliği açısından kapasitesi geniş.

"KÜRESEL ÖLÇEKTE KOORDİNASYONA İHTİYACIMIZ VAR"

Çok enteresan bazı rakamlar var. Faizlerin artması ile birlikte fon akışı gelişmek olan ülkelere durma noktasına geldi. Finansman ihtiyacı olan, gelişmekte olan ülkelerin bundan sonraki süreçte zorlanacağını ifade etmek istiyorum. ABD tahvil faizlerindeki artışların bu ülkelere önemli etkisi olacağını ifade etmek istiyorum. Küresel ölçekte önemli bir koordinasyona ihtiyacımız var.

"İŞÇİLERİMİZ HER FEDAKARLIĞI YAPIYOR"

Mart 2020'den 2021'ye göre istihdamda daha iyi konumda olduğumuzu söylemek istiyorum. Merkezi yönetim bütçemizden 2020-2021 dönemi 78.6 milyar lira. İşsizlik fonu ödemelerini de dahil edince virüs ile mücadelede 133.7 milyar lira. Ücretsiz izin desteklerimiz var. Esnaf kredi ertelemelerimiz var. Kooperatif ertelemeleriz var. Bu ertelemelerin de toplam tutarı 206 milyar lira. Kolay bir süreç değil. Biz korona vakasının bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştik. Buna rağmen oldukça iyi gidiyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde vatandaşlarımıza destek veriyoruz. Esnaflarımız da zor günler geçirdi. Sağlıkçılarımız müthiş bir fedakarlık gösterdiler. İşçilerimizin de her fedakarlığı yaptığını görüyoruz. Onlara da huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum."

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Uzaktan çalışma yaygınlaşacak

Lütfi Elvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Uzaktan çalışma yaygınlaşacak - Son Dakika


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