Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yemin ederek görevine başladı - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yemin ederek görevine başladı.

TBMM Genel kurulu TBMM Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında çalışmalarına başladı. Genel Kurul'da öncelikle eski hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi okundu. Daha sonra TBMM Başkanlığı'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan ile ilgili Tezkere okundu. Elvan yemin ederek görevine başladı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)