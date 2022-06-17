Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Adana'da - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Adana'da

17.06.2022 11:18
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Adana'da

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adana'da valiliği ziyaret etti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adana'da valiliği ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ziyaretlerde bulunmak için Adana'ya geldi. Vali Süleyman Elban ve kent protokolü tarafından valilik bahçesinde karşılanan Bakan Nebati, daha sonra şeref defterini imzaladı. Vali Elban ile basına kapalı görüşen Bakan Nebati, daha sonra 'Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması'na katılmak için valilikten ayrıldı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Nureddin Nebati, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Adana'da - Son Dakika

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