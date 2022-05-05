Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Enflasyon hepimizin ortak meselesidir" - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Enflasyon hepimizin ortak meselesidir"

05.05.2022 19:37
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Enflasyon hepimizin ortak meselesidir"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon hepimizin ortak meselesidir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon hepimizin ortak meselesidir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Enflasyon hepimizin ortak meselesidir. Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan - İHA)

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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