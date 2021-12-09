Hazine ve Maliye Bakanı Nebati hafta sonu iş dünyası ile buluşacak - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati hafta sonu iş dünyası ile buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İstanbul'da hafta sonu iş dünyası ile bir araya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İstanbul'da hafta sonu iş dünyası ile bir araya gelecek. Bakan Nebati, TBMM'de basın mensuplarının sorularını cevapladı. İstanbul'da hafta sonu iş dünyası ile bir araya geleceğinin hatırlatılması üzerine Bakan Nebati, "Evet, cumartesi inşallah" cevabını verdi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak iyileştirmelerin bütçeye ekstra yük getirip getirmeyeceği sorusuna ise Nebati, "Yük mü var" şeklinde cevap verdi. (Ahmet Umur Öztürk/ İHA)

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