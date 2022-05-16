HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ, KONUT SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete programı kapsamında konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde saat 13.00'de başlayan ve yaklaşık 2.5 saat süren toplantının ardından konut sektörünün temsilcileri basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, Bakan Nebati ile konut sektöründeki sorunları konuştuklarını ifade ederek Konu çok boyutlu bir konu olduğundan; arsa sahipliğinden, yapı malzemesinden, finansman boyutundan, vergisel boyutundan, hepsiyle ilgili düzenlemeler gündeme geldi. İnşaatın girdisi olan malzemelerdeki ciddi artış ve Türkiye'de konut geliştirme süreçlerindeki arsa payının yükseklik meselesiyle ilgili çözümler olabilir mi diye konuşuldu.

ARACILAR KONUT FİYATINI ÇOK HIZLI ARTIRIYOR

Bu konut alım satımı veya kiralaması online siteler, listeleme siteleri üzerinden yapılıyor. Her ne kadar geliştiriciler, konut üreticileri veya inşaatını yapan firmaların suistimal düşüncesi olmasa bile, aracı kişilerin, fiyatı çok hızlı bir süre içerisinde çok hızlı artırdığı gibi durumlar tespit edilmiş. Bunlarla ilgili bakanlığın çok ciddi tavır aldığını gördük. Bu da çok sevindirici, çünkü baktığınızda üreten firmalar burada eleştirilere maruz kalıyor. Fakat onların kontrolü dışındaki bu listeme alanlarındaki fiyat değişikliklerinden onları sorumlu tutmak doğru olmaz diye konuştu.

Kalyoncu, 'Konut fiyatlarındaki artışla ilgili bir konu konuşuldu mu' şeklindeki soruya da Sektörün kalb-i selimle hareket etmesi yönünde bir konuşma oldu. Yani vicdani duyarlılığımızı bir yana bırakmadan gerçekten kabul edilebilir oranlarda, tabii ki şirketlerin performans göstermesini yeterli bulacak şekilde bu konuya dikkat edilmesi, hassas olunması önerildi. Zaten basiretli bir tüccarın yapması gereken budur şeklinde cevap verdi.

EMTİA FİYATLARINDA ARTIŞ DURURSA KONUT FİYAT ARTIŞLARI DA DURUR

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise Biliyorsunuz konut arzında biraz sıkıntı var, o dile getirildi. Uzun uzadıya konuşuldu değerlendirildi. Bundan sonra neler yapılması gerekli onlar masaya yatırıldı. Hem sektör için hem de bundan sonra konut üretimi açısından faydalı olacağını düşünüyoruz. Arsa nasıl geliştirilebilir onlar konuşuldu. Çünkü bizim en büyük hammaddemiz arazi. Daha çok arazi geliştirilirse, hem arazi kat karşılık oranları çok rahatlıkla düşebilir hem de konut fiyatları artışlarına da pozitif anlamda yansıması olur diye düşünüyorum. diye konuştu.

Yılmaz, Kredi açıklamasından sonra artan konut fiyatlarına ilişkin bakanlığın bir takibi söz konusu mu şeklindeki soruya şu şekilde cevap verdi Bence bu yanlış değerlendiriliyor. Çünkü konut kredisiyle, fiyatların artışı aynı paralelde gittiğini düşünmüyorum. Çünkü emtia fiyatları yükseldiği için konut fiyatları yukarı doğru çıkıyor. Emtia fiyatları artışları durursa konut fiyatları artışı da otomatikman durur.

BİZLER MALİYET BACAĞINI İFADE ETMEYE ÇALIŞTIK

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas, toplantıda ekonomiyle ilgili genel değerlendirmeler sunulduğunu belirterek Temel konu enflasyonla mücadele. Bakan, enflasyonla mücadelede en temel vurgusu, beklenti enflasyonunun maliyet enflasyonundan daha yüksek bir seviyeye geldiğini ifade etti. Mevcut 69.9'luk nisan enflasyonunun içerisinde, yarısından çoğunun beklenti enflasyonu oluştuğunu ifade etti. Bunun ocaktan itibaren de artarak bir tempoyla geliştiğini, dolayısıyla toplumsal anlamda beklentilerin bozulduğunu ve ona dair de fiyatlama oranının bozulduğun ifade etti. Bu tarz toplantılarla da, sektörlerle de, bu paydaşlarla görüşmeleri yaparak beklentileri pozitife dönüştürecek adımları atmanın gayreti içerisindeler. Bizim sektörümüz konut, inşaat, üretim anlamında da bizden beklentilerini ifade ettiler. Bizler de maliyet bacağını ifade etmeye çalıştık. Yani konut fiyat artışlarındaki en önemli etkinin inşaat maliyetleri olduğunu, yüzde 128'lik artışın merkez bankası ve TUİK rakamlarıyla net olduğunu, aynı şekilde inşaat maliyetine paralel yüzde 96'lık bir konut fiyat artışının olduğunu, yaklaşık yüzde 30 maliyetinin gerisinden geldiğini izah ettik.

Sonuçta hedefimiz hep birlikte enflasyonun beklenti bozukluğu sebebiyle enflasyonun aşırı artışının önüne geçmek. Konut fiyatları da bunun, içerisinde kiralar da bunun içinde. Üretimi de desteklemek malzeme bacağı tarafında da daha kontrollü fiyatlamayı ortaya koymak anlamında genişçe bir değerlendirme yapılmış oldu diye konuştu.

İKİNCİ EL KONUT FİYATLARINI İNTERNET SİTELERİ ARTIRIYOR

Elmas, bakanlıkça, konut fiyatlarındaki artışlardan bazı internet sitelerinin de sorumlu olduğunun tespit edildiğini hatırlatarak şunları söyledi

5 bin internet sitesinde 64 bin kadar kişi tespit ettiklerini, ikinci el konut satışlarında yüzde 10 ile 30 arasında fiyat artışlarına sebebiyet verdiğini ifade ettiler. Biz de bunun sebebini izah ettik. Bunun biz üreticiler tarafından gerçekleştirilen, üreticilerin yaptığı bir fiyat artışı olmadığını söyledik. Nihayetinde ikinci el de önemli bir husus. Faiz indirimleri olduğu zaman, özellikle de ikinci ele dönük faiz indirimi mekanizması kurulduğu zaman, bunun ister istemez bazı fırsat kollayan insanları harekete geçirdiğini, genel anlamda böyle bir fiyatlama artışı olduğunu, ama genele yansımayacağını ifade ettik.

KONUT FİYATLARI DÜŞMEZ

Konut fiyatlarında artık düşüş yaşanmayacağının altını çizen Ziya Altan Elmas, Konut fiyatları artık düşmez. Enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda, maliyet girdilerinin farklı olduğu noktalarda fiyatlar düşmez de bizim derdimiz fiyatları düşürmekten ziyade daha fazla artışını engellemek dedi.