Hazine ve Maliye Bakanı Nebati OYDER heyetiyle görüştü Açıklaması - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

İş dünyasıyla gerçekleştirdikleri görüşmeler kapsamında bugün OYDER Başkanı Turgay Mersin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini belirten Nebati, "Sektörel bazlı görüş ve önerilerin yanı sıra uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın etki ve çıktılarını detaylı bir şekilde aktardık." ifadesini kullandı.