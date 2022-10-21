Bakan Nebati: Türkiye'deki ekonomik dönüşümün acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık, acının şiddetini artıran faktör savaş oldu - Son Dakika
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Bakan Nebati: Türkiye'deki ekonomik dönüşümün acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık, acının şiddetini artıran faktör savaş oldu

21.10.2022 11:18

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD basınına verdiği röportajda Türkiye'yi bir üretim merkezi haline getirecek ekonomik dönüşümü gerçekleştirmeye kararlı olduklarını söyledi. Bakan Nebati, "Bunun biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık. Acının şiddetini artıran şey savaş oldu" diye konuştu.

Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere geçen hafta ABD'ye yaptığı ziyarette The Wall Street Journal gazetesine röportaj verdi.

"ÜLKEMİZİN ÇIKARLARINI KORUMAK İÇİN NE LAZIMSA YAPACAĞIZ"

G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına Türk alıcıların uyup uymayacağının sorulması üzerine Nebati, tavan fiyatın henüz uygulamaya konulmadığını bildirdi. Nebati, "İhtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli adımları atmamız, ayrıca ülkemizin çıkarlarını korumak için ne lazımsa yapmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"RUS PETROLÜNÜ ALIP NAKLEDEBİLECEK KAPASİTEYE SAHİBİZ"

Türkiye'nin gerekirse Batı finansmanına veya sigortasına ihtiyaç duymadan Rus petrolünü alıp nakledebileceğini belirten Nebati, "Herhangi bir yaptırım durumunda Türkiye, yaptırımların hiçbirini ihlal etmeden, kendisini yeni duruma uyarlayacak araçları geliştirecek her türlü kapasiteye sahiptir" ifadesini kullandı.

"ACININ ŞİDDETİNİ ARTIRAN ŞEY SAVAŞ OLDU"

Hükümetin ekonomik vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nebati, hükümetin Türkiye'yi bir üretim merkezi haline getirecek ekonomik dönüşümü gerçekleştirmeye kararlı olduğunu vurguladı. "Bunun biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık. Acının şiddetini artıran şey savaş oldu." yorumunu yapan Bakan Nebati, kararlılıklarını halka ve uluslararası topluma hissettirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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Nureddin Nebati, Maliye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Nebati: Türkiye'deki ekonomik dönüşümün acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık, acının şiddetini artıran faktör savaş oldu - Son Dakika

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