Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye TBF Başkanı Türkoğlu'ndan ziyaret - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye TBF Başkanı Türkoğlu'ndan ziyaret

26.05.2022 14:37
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye TBF Başkanı Türkoğlu'ndan ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile bir araya geldi.

Bakan Nebati'nin makamında gerçekleşen ziyarette, TBF Başkanı Türkoğlu'nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Türkoğlu da sosyal medya hesabından duyurduğu ziyaretle ilgili, "Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati'yi makamında ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduk. Sayın Bakanımıza, basketbola olan ilgisi ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkoğlu ziyarette Bakan Nebati'ye A Milli Takım forması hediye etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye TBF Başkanı Türkoğlu'ndan ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye TBF Başkanı Türkoğlu'ndan ziyaret - Son Dakika
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