Çavuşoğlu'nun kürsüden yaptığı konuşma Meclis'i güldürdü: Bakanımızın gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz

TBMM Genel Kurulu'nda dün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın bütçeleri görüşüldü. Kürsüye çıkıp konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye dönerek yaptığı konuşma ise büyük ses getirdi.

"GÖZLERİNDE IŞILTI VARSA TALEBİMİZİ İLETİYORUZ"

Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye bakarak, "Bütçemiz bittiği zaman da Maliye Bakanımıza gidiyoruz, gözlerine bakıyoruz. Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz. Gözlerinde ışıltı yoksa 'Sayın Bakanım, bugün gidelim, yarın gelelim' diyoruz. Sağ olsun, ne zaman ihtiyacımız olsa, çünkü biz döviz ile harcama yapan bir bakanlığız, veriyorlar" dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NUN SÖZLERİ MECLİS'İ GÜLDÜRDÜ

Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri başta Nureddin Nebati olmak üzere Meclis'teki herkesi güldürdü. O anlar kameralara da anbean yansıdı.

NUREDDİN NEBATİ NE DEMİŞTİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir programda sunucunun son mevduat uygulamasının ardından sonuçlara dair rakamlarını sorması üzerine, "Rakam vermeyeyim şimdi. Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz gözlerimde? diye sormuştu.

Sunucu ise "Orada o sevinci görüyorum ama rakamları duymayı isterim. Ekonomi rakam işi" demesi üzerine Nebati şu ifadeleri kullanmıştı; "Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi, ekonomi güven işi, ekonomi istikrar işi, beklenti işi Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" diyerek soruya net bir yanıt vermedi.