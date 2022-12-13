Çavuşoğlu'nun kürsüden yaptığı konuşma Meclis'i güldürdü: Bakanımızın gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Çavuşoğlu'nun kürsüden yaptığı konuşma Meclis'i güldürdü: Bakanımızın gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz

13.12.2022 08:42

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" ifadesi kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. TBMM'deki konuşmasında Nebati'nin sözlerini hatırlatan bir konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu "Bütçemiz bittiği zaman sayın Maliye Bakanımıza gidiyoruz, gözlerine bakıyoruz. Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz, gözlerinde ışıltı yoksa o demeden 'Sayın Bakanımız bugün gidelim yarın gelelim' diyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda dün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın bütçeleri görüşüldü. Kürsüye çıkıp konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye dönerek yaptığı konuşma ise büyük ses getirdi.

"GÖZLERİNDE IŞILTI VARSA TALEBİMİZİ İLETİYORUZ"

Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye bakarak, "Bütçemiz bittiği zaman da Maliye Bakanımıza gidiyoruz, gözlerine bakıyoruz. Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz. Gözlerinde ışıltı yoksa 'Sayın Bakanım, bugün gidelim, yarın gelelim' diyoruz. Sağ olsun, ne zaman ihtiyacımız olsa, çünkü biz döviz ile harcama yapan bir bakanlığız, veriyorlar" dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NUN SÖZLERİ MECLİS'İ GÜLDÜRDÜ

Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri başta Nureddin Nebati olmak üzere Meclis'teki herkesi güldürdü. O anlar kameralara da anbean yansıdı.

NUREDDİN NEBATİ NE DEMİŞTİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir programda sunucunun son mevduat uygulamasının ardından sonuçlara dair rakamlarını sorması üzerine, "Rakam vermeyeyim şimdi. Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz gözlerimde? diye sormuştu.

Sunucu ise "Orada o sevinci görüyorum ama rakamları duymayı isterim. Ekonomi rakam işi" demesi üzerine Nebati şu ifadeleri kullanmıştı; "Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi, ekonomi güven işi, ekonomi istikrar işi, beklenti işi Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" diyerek soruya net bir yanıt vermedi.

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu: Suriye rejimi gerçekçi davranırsa çalışmaya hazırız Bakan Çavuşoğlu: Suriye rejimi gerçekçi davranırsa çalışmaya hazırız Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde konuştu Açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde konuştu Açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu, Nureddin Nebati, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu'nun kürsüden yaptığı konuşma Meclis'i güldürdü: Bakanımızın gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz - Son Dakika


Son Dakika
09:27 Ankara'da sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek
09:03 Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e bir tepki de Tuba Ünsal'dan: Utanıyorum sizden ve sizinle aynı işi yapmaktan
09:03 Galatasaray, transferde büyük oynuyor! Barcelona'nın yıldızı için tüm imkanlar seferber edilecek
23:38 6 yaşındaki çocuğa istismar olayıyla ilgili İsmailağa Cemaatinden yeni açıklama: Cemiyetin tamamını suçlamak doğru değil
23:23 4 çocuk annesi ve 3 torun sahibi kadın 7 çocuklu adama kaçtı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine ilginç anlar yaşandı
23:16 Aralarındaki yaş farkı tartışma konusuydu! Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün ayrıldığı öne sürüldü
23:16 Fenerbahçe'deki sakat futbolcuların çokluğu can sıkıyor
22:50 Kovalamacada yanlışlıkla genç kızı vurduğu iddia edilen polis tutuklandı
22:51 İstismar skandalı sonrası vakıfları hedef alan CHP'li vekile TÜGVA'dan cevap: Bu iftiralar karalama kampanyasıdır
22:30 İtalya devinin Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu gündeme aldığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2022 09:39:16. #1.13#
SON DAKİKA: Çavuşoğlu'nun kürsüden yaptığı konuşma Meclis'i güldürdü: Bakanımızın gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement