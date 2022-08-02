Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati , 500 ve bin TL'lik banknot iddialarıyla ilgili, "Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok, paralar aynı şekilde kalacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve bin TL'lik banknot iddialarıyla ilgili, 'Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok' dedi.

Bakan Nebati ve Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği yöneticileri ile bir araya gelecek

Kaynak: İHA

Nureddin Nebati, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nureddin Nebati, 500 ve bin TL'lik banknot iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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