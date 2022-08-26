Bakan Nebati: "Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun endişe oluşturması anlamsızdır" - Son Dakika
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Bakan Nebati: "Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun endişe oluşturması anlamsızdır"

26.08.2022 10:58
Bakan Nebati: "Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun endişe oluşturması anlamsızdır"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun TÜSİAD'a gönderdiği 22 Ağustos tarihli mektuba ilişkin, Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerine bir endişe oluşturmasının anlamsız olduğunu belirterek, "Türkiye dünyanın en önemli siyasi...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun TÜSİAD'a gönderdiği 22 Ağustos tarihli mektuba ilişkin, Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerine bir endişe oluşturmasının anlamsız olduğunu belirterek, "Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TÜSİAD) gönderdiği mektuba ilişkin bir açıklama yaptı.

"TÜRK İŞ DÜNYASI ÖRGÜTLERİNE İLETİLEN MEKTUBUN ENDİŞE OLUŞTURMASI ANLAMSIZDIR"

Bakan Nebati, Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerinde bir endişe oluşturmasının anlamsız olduğunu belirterek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir. Müttefikimiz ve ticaret ortağımız ABD'nin, işletmelerini, ekonomimize yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz, müttefikleriyle birlikte küresel ve bölgesel zorluklara karşı, ortak çaba sarf etmeye ve iş birliğini güçlendirmeye önem veriyor."

Türkiye ekonomisinin aktörlerinin serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlı olduğunu dile getiren Nebati, "Küresel ticarette daha fazla pay sahibi olmaya çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu yolda iş dünyasının yanındadır. Barışı ve daha fazla ticareti hedefleyen diplomasimizle iş insanlarımızın küresel ekonomide daha önemli bir rol oynaması için güçlü bir inisiyatif ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK İŞLETMELERİ DÜNYADAKİ EN YENİLİKÇİ ŞİRKETLER ARASINDA YER ALIYOR VE ÖNEMLİ ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELEREK BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Nebati, Türk iş dünyasının iş ahlakı, hızlı çözüm üretme yeteneği ve esnekliği ile başarılara imza attığını ve atmaya devam edeceğini savunarak, "ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk iş dünyası örgütlerine gönderdiği mektupta da belirtildiği üzere, Türk işletmeleri dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer alıyor ve önemli zorlukların üstesinden gelerek büyümeye devam ediyor" dedi.

(Mustafa Cenik/İHA)

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Kaynak: İHA

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