Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

01.07.2022 15:17
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Nebati, Valiliği ziyaret ederek, Vali Ali İhsan Su ile görüştü.

Daha sonra HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden Nebati, onlara karanfil verdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül 2019'da başlattıkları evlat nöbetini 1033. gününde de sürdüren aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla Bakan Nebati'yi karşıladı.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Bakan Nebati, ailelerle görüşmesinde, çocuk haklarının sadece dünyanın bir noktasında değil, her alanda güçlü olarak savunulmasında belli bir duruşları olduğunu belirtti.

Aile bütünlüğünün önemine değinen Nebati, her çocuğun anne ve babasının şefkatine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Her çocuğun sıkıntı yaşadığı zaman babasını yanında, annesinin de güçlü bakışını görmek istediğini dile getiren Nebati, "Her çocuk bekler, Kürt çocuğu da bekler." diye konuştu.

Eylem yapan 35 ailenin evladına kavuştuğunu anımsatan Nebati, diğer ailelerin de çocuklarına kavuşması temennisinde bulundu.

Annelerin acısının dinmesini dileyen Nebati, "Allah yardımcınız olsun." dedi.

Ziyarette, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da yer aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika

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