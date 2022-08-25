Bakan Nebati, EYT düzenlemesine ve öğretmenlere ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi - Son Dakika
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Bakan Nebati, EYT düzenlemesine ve öğretmenlere ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi

25.08.2022 11:54
Bakan Nebati, EYT düzenlemesine ve öğretmenlere ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt vererek, "Sayın Kılıçdaroğlu, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz. 27 Temmuz'dan bu yana Adalet Bakanlığı'mız ile birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur. Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Nureddin Nebati, Twitter, EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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