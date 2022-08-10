Fiyat İstikrarı Komitesi enflasyon ve konut piyasasına yönelik tedbirleri değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fiyat İstikrarı Komitesi enflasyon ve konut piyasasına yönelik tedbirleri değerlendirdi

10.08.2022 09:06

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesinin 6'ncı toplantısında gıda ürünlerinde arz güvenliğini güçlendiren stratejik ürünlere ilişkin çalışmalar ile konut piyasasına yönelik alınan tedbirleri değerlendirdiklerini bildirdi.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, 6'ncısı gerçekleştirilen Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısında, güncel enflasyon gelişmeleri, gıda arz güvenliği, stratejik ürünler ve konut piyasasına yönelik tedbirlerin ele alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fiyat İstikrarı Komitesi 6'ncı toplantısının, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında 9 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Toplantıda, güncel enflasyon gelişmeleri ve son dönemde enflasyona etki eden unsurlar ele alınırken başta gıda ürünlerinde olmak üzere arz güvenliğini güçlendirilen stratejik ürünlere yönelik çalışmalar ve konut piyasasına yönelik alınan tedbirler dahilinde gelinen son durum değerlendirilmiştir" denildi.Komitenin kararlaştırdığı konulara ilişkin, "Komite, önümüzdeki ekim dönemine yönelik tarımsal ürünlerin temel girdilerde arz talep dengesinin sağlanmasına, konut piyasasında fiyat mekanizmasını bozan adımlara karşı alınabilecek tedbirler üzerinde çalışılmasına, ayrıca; Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında ithalata bağımlılığı azaltıcı yatırımlara hız vermek ve üretim, ihracat ile istihdamı artırmak amacıyla organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik adımların atılmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.


YORUMLAR
500
İnönü personeli finale adını yazdırdı İnönü personeli finale adını yazdırdı Fiyat İstikrarı Komitesi'nde 'enflasyon', 'gıda ürünleri' ve 'konut piyasası' gündemi Fiyat İstikrarı Komitesi'nde 'enflasyon', 'gıda ürünleri' ve 'konut piyasası' gündemi
Kaynak: DHA

Fiyat İstikrarı Komitesi, Maliye Bakanlığı, Maliye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fiyat İstikrarı Komitesi enflasyon ve konut piyasasına yönelik tedbirleri değerlendirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:41 Yılan avcıları, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalayınca şaşkınlıklarını gizleyemedi
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
15:37 Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 16:00:01. #1.13#
SON DAKİKA: Fiyat İstikrarı Komitesi enflasyon ve konut piyasasına yönelik tedbirleri değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement