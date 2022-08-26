Bakan Nebati'den The Economist dergisine: "Ters giden bir şey yok" - Son Dakika
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Bakan Nebati'den The Economist dergisine: "Ters giden bir şey yok"

26.08.2022 14:33
Bakan Nebati'den The Economist dergisine: "Ters giden bir şey yok"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, The Economist dergisinin yayınladığı bir podcastte, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor" ifadelerini kullanmasına ilişkin, "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, The Economist dergisinin yayınladığı bir podcastte, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor" ifadelerini kullanmasına ilişkin, "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli" dedi.

The Economist dergisi, yayınladığı bir podcastte, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyümeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin" diye cevap verdi.

(Mustafa Cenik/İHA)

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Kaynak: İHA

Nureddin Nebati, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Nebati'den The Economist dergisine: 'Ters giden bir şey yok' - Son Dakika

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