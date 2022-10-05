Bakan Nebati, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nın finansman ihtiyacı için imzaların atıldığını açıkladı - Son Dakika
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Bakan Nebati, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nın finansman ihtiyacı için imzaların atıldığını açıkladı

05.10.2022 22:02

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izninin geçen hafta imzalandığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izninin geçen hafta imzalandığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ataşehir-Göztepe Metro su için kredi buldukları ancak Hazine ve Maliye Bakanlığının bunu aylardır imzalamadığı iddiaları üzerine Nebati açıklama yaptı.

Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı." açıklamasında bulundu.

Bakan Nebati, İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak yaptığı paylaşımda vatandaşların faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı gözetmeyeceklerini vurgulayarak "Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Ataşehir, İstanbul, Maliye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Nebati, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nın finansman ihtiyacı için imzaların atıldığını açıkladı - Son Dakika

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