Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TÜSİAD yönetimiyle görüştü - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TÜSİAD yönetimiyle görüştü

16.06.2023 12:05

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı öncesi Sabancı Center'da TÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi. Görüşme sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı. Bakan Şimşek'in bugün Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle de bir araya gelmesi de bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı öncesi Sabancı Center'da yapılan görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşme sonrasında Şimşek, herhangi bir açıklama yapmadan Sabancı Center'dan ayrıldı.

SUNUM YAPTILAR

Reuters'ın haberine göre görüşmede TÜSİAD üyeleri ekonomide son dönem ve atılması gereken adımlarla ilgili sunum yaptı. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Yüksek İstişarı Konseyi (YİK) öncesi Bakan Şimşek ile bir araya geldiklerini, tespit ve önerileri paylaştıklarını açıkladı.

"ENFLASYONLA MÜCADELENİN YOLU TL'YE DEĞER KAZANDIRMAKTAN GEÇMİYOR"

Özilhan toplantıda, "Bakan Şimşek'in çalışmaları tamamladıktan sonra ortaya koyacağı programın makroistikrara katkı sağlamasını bekliyoruz. Yeni ekonomi yönetimi ile ekonomik istikrarın kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyoruz. Enflasyonla mücadelenin yolu TL'ye değer kazandırmaktan geçmiyor. Yurt dışından para girişi halinde TL'de değerlenme yerine TCMB rezervlerini tahkim etmek gerekiyor." diye konuştu.

TBB YÖNETİMİ İLE DE GÖRÜŞECEK

Bakan Şimşek'in bugün 14.30'da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle, birliğin Akmerkez'deki merkezinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
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Yüksek İstişare Kurulu, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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