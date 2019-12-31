Hazine ve Maliye Bakanlığı 100 uzman yardımcısı alacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı 100 uzman yardımcısı alacak - Son Dakika Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 100 uzman yardımcısı alacak

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ankara'da ve İstanbul'da görevlendirilmek üzere 100 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 100 uzman yardımcısı alacak, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ankara'da ve İstanbul'da görevlendirilmek üzere 100 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ankara'da 63 ve İstanbul'da 37 olmak üzere merkez teşkilatında boş bulunan kadrolar için yapılacak sınav sözlü usulle gerçekleştirilecek.

Adaylarda, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, ekonometri ile makine, bilgisayar ve endüstri mühendislikleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya dışındaki öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları şartı aranıyor.

Bakanlığın, "www.hmb.gov.tr" internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak başvurular, 27 Ocak 2020'de başlayacak ve 7 Şubat 2020 saat 17.30'da sona erecek.

İstanbul, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:26 Kaynak: AA
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