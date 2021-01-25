Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 değişim ihalesi gerçekleştirdi - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 değişim ihalesi gerçekleştirdi

25.01.2021 15:21
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 değişim ihalesi gerçekleştirdi, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 14 Nisan ve 21 Nisan itfa tarihli 2 senet karşılığında 12 Ocak 2028 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senetlerin ihracını gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 14 Nisan ve 21 Nisan itfa tarihli 2 senet karşılığında 12 Ocak 2028 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senetlerin ihracını gerçekleştirdi.

Bakanlık, Hazine Finansman Programı'nda borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla piyasa koşulları çerçevesinde değişim ihaleleri yaptı.

İlk ihalede, 14 Nisan 2021 itfa tarihli kuponsuz senet geri alınırken, karşılığında 12 Ocak 2028 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senet ihraç edildi.

İhalede reel basit faiz yüzde 2,51, reel bileşik faiz yüzde 2,53 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 95,8 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 885 milyon lira, net satış 2 milyar 963,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

İkinci ihalede, 21 Nisan 2021 itfa tarihli senet geri alınırken, karşılığında 12 Ocak 2028 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senet ihraç edildi.

İhale sonucunda reel basit faiz yüzde 2,54, reel bileşik faiz yüzde 2,56 olarak belirlendi. Nominal teklifin 1 milyar 20 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 714 milyon lira, net satış 1 milyar 120,4 milyon lirayı buldu.

Tüketici fiyat endeksi, Maliye Bakanlığı, Nisan, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 değişim ihalesi gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu başını örtüp, Arapça konuştu FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockfeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı Yetkili firmadan "15 denizcinin kaçırıldığı gemide neden silahlı güvenlik yoktu?" sorusuna yanıt: Bayrak devletinin iznine bağlıdır Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı "Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı Ölümüne sebep olduğu adamı değil, aracını kontrol ederek olay yerinden kaçtı Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor
Başakşehir'den İrfan Can için resmi açıklama: Fenerbahçe görüşme talep etti Başakşehir'den İrfan Can için resmi açıklama: Fenerbahçe görüşme talep etti         
15:07
İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına 10 taksit imkanı İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına 10 taksit imkanı         
14:57
Nevşin Mengü'den Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt         
14:56
Kumarhaneye iş makinesiyle baskın yapan polis, şüphelilerden birini dondurucunun içinde buldu Kumarhaneye iş makinesiyle baskın yapan polis, şüphelilerden birini dondurucunun içinde buldu         
14:18
Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı         
13:56
Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok         
13:49
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu         
13:43
Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor         
13:22
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti         
12:11
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı         
11:33
Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş         
11:01
"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı         
10:56
Köye inen aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Köye inen aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 15:31:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 değişim ihalesi gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei