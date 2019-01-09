Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 Yılı Dış Finansman Programı Çerçevesinde Dolar Cinsinden 2029...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 Yılı Dış Finansman Programı Çerçevesinde Dolar Cinsinden 2029...

1 saat önce

IHAAW162412-EKO/09-01-2019- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 Yılı Dış Finansman Programı Çerçevesinde Dolar Cinsinden 2029..., System.String[]
IHAAW162412-EKO/09-01-2019

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verdi. 09.01.2019 16: 24: 12 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:30 Kaynak: İHA

Deutsche Bank, Citigroup, Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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