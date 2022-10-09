Hazine ve Maliye Bakanlığı: 2022'nin İlk 5 Ayında Mesken Doğal Gazı Yüzde 82 Oranında Sübvanse Edildi - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: 2022'nin İlk 5 Ayında Mesken Doğal Gazı Yüzde 82 Oranında Sübvanse Edildi

09.10.2022 14:26

Hazine ve Maliye Bakanlığı, “2022’nin ilk 5 ayında mesken doğal gazı yüzde 82, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerce (KOBİ) kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında sübvanse edildi” açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "2022'nin ilk 5 ayında mesken doğal gazı yüzde 82, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerce (KOBİ) kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında sübvanse edildi" açıklamasını yaptı.

Hazine Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklama ile yılık ilk 5 aylık dönemine ait doğal gaz sübvansiyon oranları paylaşıldı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkemizi ve insanımızı, pandemiyle birlikte tüm dünyada baş gösteren enerji darboğazının olumsuz etkilerinden korumak için, enerjide artan maliyetleri karşılıyoruz.

2022'nin ilk 5 ayında mesken doğalgazı yüzde 82, KOBİ'lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında sübvanse edildi."

"2022'NİN İLK 5 AYINDA MESKEN DOĞAL GAZI YÜZDE 82 ORANINDA KARŞILANDI"

Bugün yapılan açıklama ile paylaşılan videoda ise 2021 yılına ait sübvansiyon verilerine de yer verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan "Artan küresel enerji maliyetleri ve enerji piyasaları düzenlemeleri" başlıklı videoda şu ifadelere yer verildi:

" Türkiye'yi pandemiyle birlikte tüm dünyada baş gösteren enerji darboğazının olumsuz etkilerinden korumak için, enerjide artan maliyetler karşılandı. 2021 yılında meskenlerde kullanılan doğal gaz yüzde 56,46, sanayide yüzde 36 ve elektrik üretiminde yüzde 25,25 oranlarında sübvanse edildi.

2022'nin ilk 5 ayında da mesken doğal gazı yüzde 82, KOBİ'lerce kullanılan doğal gaz yüzde 76, sanayi doğalgazı yüzde 17 ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz yüzde 26 oranında karşılandı."

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Kaynak: ANKA

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