Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, avro cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas ve Deutsche Bank'a yetki verdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde avro cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas ve Deutsche Bank'a yetki vermiştir." ifadeleri kullanıldı.