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Hazine ve Maliye Bakanlığı: "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:01 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır." - ANKARA
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