Hazine ve Maliye Bakanlığı bu hafta 3 ihale düzenleyecek - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı bu hafta 3 ihale düzenleyecek

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu hafta 3 ihale gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu hafta 3 ihale düzenleyecek, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu hafta 3 ihale gerçekleştirilecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Mart Pazartesi günü yapılacak ihalede 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Salı günü düzenlenecek ihalede, 3 yıl (1183 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

23 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:46 Kaynak: AA

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