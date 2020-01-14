Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İBB'nin kredi iddiasına yanıt: Bakanlığımıza sunulmuş bir kredi yok - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İBB'nin kredi iddiasına yanıt: Bakanlığımıza sunulmuş bir kredi yok - Son Dakika Ekonomi

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İBB'nin kredi iddiasına yanıt: Bakanlığımıza sunulmuş bir kredi yok

24 dakika önce

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kredi buldukları halde Hazine onayı alamadıkları için 3 metro hattına başlayamadıkları iddialarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bu yıl ocak ayında, İBB'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl önce durdurulan metro hatlarını harekete geçirmek için başlattıkları çalışmalar kapsamında kredi buldukları 3 hat için Hazine'den istedikleri onayı alamadıklarını açıklamıştı. İmamoğlu'nun bu sözlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı yanıt verdi. Bakanlık açıklamasında, "Bu yıl ocak ayında, İBB'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır" denildi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İBB'nin kredi iddiasına yanıt: Bakanlığımıza sunulmuş bir kredi yok
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:50 Kaynak: AA
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