Hazine ve Maliye Bakanlığı bugünkü tahvil ihalesiyle 1,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 318,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ihalede, 2 yıl (623 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,10 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 17,36, bileşik faiz ise yüzde 18,11 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 43 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 8 milyon lira, net satış 968,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 551 liralık teklif geldi ve bu kesime 350 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 1 milyar 318,6 milyon lira borçlandı.