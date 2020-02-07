Hazine ve Maliye Bakanlığı: Değerli konut vergisi beyanname verme süresi 20 Mart'a, verginin... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı: Değerli konut vergisi beyanname verme süresi 20 Mart'a, verginin... - Son Dakika Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Değerli konut vergisi beyanname verme süresi 20 Mart'a, verginin...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Değerli konut vergisi beyanname verme süresi 20 Mart'a, verginin birinci taksitinin ödeme süresi de 31 Mart'a ertelendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Değerli konut vergisi beyanname verme süresi 20 Mart'a, verginin..., System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Değerli konut vergisi beyanname verme süresi 20 Mart'a, verginin birinci taksitinin ödeme süresi de 31 Mart'a ertelendi

Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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Son Dakika

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