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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Değerli konut vergisi beyanname verme süresi 20 Mart'a, verginin...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Değerli konut vergisi beyanname verme süresi 20 Mart'a, verginin birinci taksitinin ödeme süresi de 31 Mart'a ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:18 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Değerli konut vergisi beyanname verme süresi 20 Mart'a, verginin birinci taksitinin ödeme süresi de 31 Mart'a ertelendi
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