Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesinde mücbir sebep hali ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesinde mücbir sebep hali ilan etti

07.02.2023 20:37
Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesinde mücbir sebep hali ilan etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesinde bulunan mükellefler için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edildiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesinde bulunan mükellefler için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta art arda gerçekleşen ve 10 ili yoğun şekilde etkileyen depremlerin, milletin her bir ferdini derinden etkilediği belirtildi. Devletin, tüm birimleri ve imkanlarıyla seferber olarak Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da gereken her türlü müdahaleyi yapmaya ve vatandaşların yaralarını sarmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Depremin yaralarının sarılması ve depremden zarar gören vatandaşlarımızın barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının hızlı şekilde karşılanabilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla sürekli iletişim halinde ilerlenmekte, acil nakit talepleri Bakanlığımız tarafından gecikmeksizin karşılanmaktadır. Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde bulunan mükelleflerimiz için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Deprem tarihi itibarıyla bu illerdeki mükelleflerin, 6 Şubat 2023 ila 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri ertelenmiştir. Mücbir sebep süresince, verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme süreleri 15 Ağustos 2023 günü sonuna kadar, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri de 31 Ağustos 2023 gününe kadar uzatıldı."

Açıklamada, halen uygulaması devam eden 7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunları kapsamında mart, mayıs ve temmuz aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin, mücbir sebep halinin bitim tarihini izleyen ağustos, ekim ve aralık tarihlerine uzatılması hususunda gerekli hazırlıkların yapıldığına da dikkat çekildi.

Devletin, depremden etkilenen tüm vatandaşların yanında olduğu ve gereken tüm desteği ilerleyen dönemde de kesintisiz şekilde vermeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, ülke ve milletin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bu günleri en kısa sürede geride bırakacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Görüntü Gaziantep-Adana yolundan! Depremde açılan çukurlar araçları yuttu, dev uçurumlar oluştu Görüntü Gaziantep-Adana yolundan! Depremde açılan çukurlar araçları yuttu, dev uçurumlar oluştu Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem bölgesindeki mükellefler için mücbir sebep hali ilan etti Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem bölgesindeki mükellefler için mücbir sebep hali ilan etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Twitter, Deprem, Adana, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesinde mücbir sebep hali ilan etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Merih Demiral'dan anlamlı hareket! Cristiano Ronaldo ve Bonucci'den Türkiye'ye destek
19:57 Son Dakika: İskenderun Limanı'ndaki yangın TSK'ya ait helikopter ve uçakların havadan müdahalesi ile söndürüldü
17:35 AK Parti Milletvekili Taş ile ailesinden 20 kişi depremde hayatını kaybetti
19:20 Canlı yayında duygusal anlar! Yılmaz Vural, öğrencisinin acı haberini gözyaşları içinde paylaştı
19:01 Bir babanın tarifsiz acısı! Depremde yaşamını yitiren kızının elini bırakmadı
18:44 Son Dakika: Enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti
18:43 Son Dakika: 10 ili vuran depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4544'e yükseldi
18:40 THY, deprem bölgesinde dönüş seferlerini ücretsiz yaptı
18:09 Avrupa devi Benfica, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu
18:02 Kahramanmaraş depremini önceden bilen 'deprem kahini' yine tarih vererek uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2023 20:40:18. #1.13#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesinde mücbir sebep hali ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement