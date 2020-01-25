Hazine ve Maliye Bakanlığı: Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanlığı: Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması... - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması..., System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi

Maliye Bakanlığı, Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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