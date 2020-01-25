Son Dakika › Güncel › Hazine ve Maliye Bakanlığı: Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması... - Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi. Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:36 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul Üniversitesi, Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımladı Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor Konya'da Çinli kadın turist, coronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı