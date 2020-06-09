Hazine ve Maliye Bakanlığı: Euroclear Bank ile mutabakata varıldı

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı tarafından, Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi konusunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır. Euroclear Bank saklama özelliği ile yurt dışı yerleşiklerin; TL, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır" denildi.