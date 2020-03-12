Hazine ve Maliye Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmayacak - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmayacak

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapıldığı iddialarına ilişkin şikayetleri almak üzere "VİMER-189" ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirdiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmayacak, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapıldığı iddialarına ilişkin şikayetleri almak üzere "VİMER-189" ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların bu konudaki şikayetlerini hatta iletebilecekleri belirtildi.

Açıklamada, "Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılarla ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere bakanlığımızca yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:42 Kaynak: AA
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