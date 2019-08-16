Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek hafta 4 ihale düzenleyecek
Son Dakika Ekonomi Haber

Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek hafta 4 ihale düzenleyecek

46 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelecek hafta 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası ihracı yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek hafta 4 ihale düzenleyecek, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelecek hafta 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası ihracı yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 ve 20 Ağustos'ta 3 tahvil ve 1 kira sertifikası ihalesi düzenlenecek.
19 Ağustos'taki ilk ihalede, 13 ay (392 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede, 6 yıl (2177 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
20 Ağustos'taki ihalede 5 yıl (1750 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Bu tarihteki diğer ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
Maliye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 16 Ağustos 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Yemekteyiz yarışmacıları, MasterChef Türkiye'nin kadrosuna dahil oldu 42 yıldır yaşamını 4 engelli çocuğuna adayan anne

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 11:14:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek hafta 4 ihale düzenleyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]